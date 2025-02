Linkiesta.it - Pistacchio, una passione che continua a crescere

Alla domanda «Qual è l’ingrediente (o gusto, o sapore, o crema) di cui oggi non si può proprio fare a meno?» nove pasticcieri su dieci risponderanno il. Tanto che il 26 febbraio si è meritato una Giornata Mondiale totalmente dedicata, il World Pistachio Day. Da gusto un po’ particolare e quasi di nicchia negli anni Novanta, nell’ultimo decennio questo prodotto sta vivendo una vera e propria (ri)scoperta, che l’ha portato nell’olimpo dei grandi classici, insieme a cioccolato, vaniglia, crema/panna. Con la differenza che ilnon è associato solo alla tradizione, ma anche alla novità e a un concetto premium, e questo lo si deve soprattutto alla crescita altrettanto esponenziale della fama e dell’utilizzo deldi Bronte. Sinonimo di superiorità e artigianalità, quando un prodotto, una preparazione o un dolce è realizzato condi Bronte si è certi che sì, allora è giustificato l’incremento di prezzo o la FOMO (Fear Of Missing Out) per cui no, non è possibile perdersi quest’ultima prelibatezza.