Quotidiano.net - Pirelli: Risultati 2024 Superano i Target, Focus su High Value e Decarbonizzazione

Leggi su Quotidiano.net

"conseguiti nel corso dell'esercizio, superiori ai, confermano l'efficacia del modello di business e l'implementazione dei programmi strategici in un contesto esterno sfidante" sottolinea la nota che accompagna ipreliminari di. Ilha visto un ulteriore rafforzamento sull', che rappresenta il 76% dei ricavi totali. Nelle gomme da 18 pollici e oltre la crescita dei volumi è stata del +5% mentre è in ulteriore riduzione l'esposizione sul segmento Standard (-4%) "in linea con la strategia di maggiore selettività". E' proseguito il piano di efficienze, quelle lorde per 143,2 milioni di euro, in linea con le attese. A livello industriale, la saturazione delle fabbriche si è attestata a circa l'86% (95% nell'). Prosegue, inoltre, il programma didegli impianti attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e programmi di efficienza energetica.