Pioggia intensa, a Seravezza frana sul cantiere della scuola elementare

(Lucca), 26 febbraio 2025 – Lascorsa notte e di stamani, 26 febbraio, ha provocato unaa monte delper la costruzionenuova palestra, vicino allaFrediani di. Le precipitazioni hanno comportato il distacco di un poggio retrostante il, con un fronte di alcuni metri, con danni al, in particolare ad alcune opere di armatura per la realizzazione del nuovo impianto sportivo e ai ponteggi. "Laha messo in luce anche una sorgente interrata - spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini - così che, oltre al ripristinosi renderanno necessari pure interventi per una deviazionestessa, in modo tale che non continui a convogliare acqua nel terrapieno, con ulteriori problemi per il".