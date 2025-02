Ecodibergamo.it - Pinocchio, una rassegna dedicata al burattino che divenne uomo

IL PROGETTO. Al via venerdì con una mostra d’arte in Sala Viterbi, in via Tasso a Bergamo. Il 4 marzo letture anche in bergamasco e il 10 marzo una conferenza.