Pink Floyd at Pompeii il film concerto torna al cinema

at– MCMLXXII, l’epocaledel 1972 diretto da Adrian Maben,neiNel 1971 i, in rampa di lancio verso la consacrazione mondiale, furono la prima band a suonare a Pompei. Quel live diventò un leggendarioe un disco live imperdibile, due imprescindibili oggetti di culto che oggi rivivono! Dal 24 al 30 aprileat– MCMLXXII, l’epocaledel 1972 diretto da Adrian Maben,nei. In Italia la distribuzione nelle sale è un’esclusiva Nexo Studios e le prevendite apriranno a partire dal 5 marzo. Trafalgar Releasing e Sony Music Vision distribuiranno ilinselezionati e IMAX a livello internazionale.Il 2 maggio uscirà per la prima volta come album live completo (Legacy Recording / Sony Music).