Pillole di me, il monologo di Alessandro Benvenuti

Arezzo, 26 febbraio 2025 – Giovedì 6 marzo, alle 20.45, va in scena al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino, diretto dall’Associazione culturale CapoTrave/Kilowatt,di me,di, prodotto da Arca Azzurra.si racconterà attraverso vari pezzi comici: una vita sul filo di una comicità condensata insalvifiche, per proteggere il Cervello e la sua cugina Anima dal brutto che l’esistenza ogni giorno ci propone con sadico entusiasmo, senza che nessuno le abbia minimamente chiesto niente.è regista, autore e attore teatrale di cinema e televisione. Inizia la sua carriera nel cabaret e nel 1972 forma con Paolo Nativi e Athina Cenci il trio comico I Giancattivi, dove poi entrerà anche Francesco Nuti. È attore in numerosi spettacoli da lui stesso scritti, tra i quali, I Gori, Chi è di scena, Nero cardinale, L’avaro e Falstaff a Windsor per la regia di Ugo Chiti.