Pignoramento del proprio immobile | a mali estremi estremi rimedi

PillitteriMi scrive un lettore che si trova in una situazione molto spinosa. Non è più riuscito a pagare le rate del mutuo e per questo ha sviluppato un forte arretrato. E ora quindi la banca ha avviato l’esecuzione immobiliare. Mi chiede se c’è modo di “salvare” l’. La risposta, purtroppo, è no. Rientrare dell’arretrato accumulato nel tempo è una condizione imprescindibile. Dalla quale non si può scappare. E se, poi, si rivela impossibile si tratta di fare una scelta molto drastica e dolorosa ma che io consiglio vivamente: avviare una procedura di liquidazione controllata del patrimonio e far liquidare volontariamente l’. Restare inerti e attendere che ilsegua il suo corso espone infatti a un grave rischio. Se il residuo del mutuo è molto elevato il ricavato dall’asta immobiliare (in cui i valori subiscono sempre e inevitabilmente un forte deprezzamento) potrebbe non coprirne l’intero importo.