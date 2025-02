Ilfattoquotidiano.it - Pietro Gaeta è il nuovo pg della Cassazione: il Csm lo nomina con venti voti, nove all’altro candidato. Mattarella: “Sarà una guida salda”

ilprocuratore generaleCorte di. Classe 1958, originario di Reggio Calabria e vicino alla corrente progressista di Magistratura democratica (Md),è attualmente uno dei sei avvocati generaliSuprema Corte, i “vice” del pg: succederà a Luigi Salvato (in pensione da inizio marzo per limiti di età) nell’incarico di verticemagistratura requirente italiana, titolare dell’avvio dell’azione disciplinare a carico di tutti i colleghi. Arlo è stato il Consiglio superioremagistratura, in una seduta presieduta – come da tradizione – dal capo dello Stato Sergio: a favore dihanno votatoconsiglieri, tra cui tutti quelli di orientamento progressista.sono invece andati favore del concorrente, Pasquale Fimiani, un altro degli avvocati generali, sostenuto dai laici in quota centrodestra e da quattro eletticorrente conservatrice di Magistratura indipendente.