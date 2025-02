Lanazione.it - Piazza dedicata a Daniel Inouye: "È stato completato un percorso"

Leggi su Lanazione.it

La Prefettura autorizza: unaa San Terenzoal tenente. Probabilmente sarà l‘unicadella Toscana, se non di tutto il Paese, intitolata ad un militare americano, quella principale di San Terenzo affiancata alla Via Nuova, la provinciale che conduce a Soliera e a Fosdinovo. Il Comune di Fivizzano ha appena ricevuto il via libera da parte della Prefettura per dedicare lacentrale a, storico senatore dellodelle Haway che terminò la sua carriera politica divenendo Presidente del Senato degli Usa. Nell’aprile del 1945, sullo scenario di guerra nelle retrovie della Linea Gotica, per liberare la borgata di San Terenzo divenuta la roccaforte di truppe tedesche e della Rsi, fece la sua comparsa la formazione più decorata dell’Esercito Americano nella II^ guerra mondiale: quella dei "Nisei".