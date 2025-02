Piantedosi sotto assedio | chi trama contro Piantedosi?

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Andrea Stroppa, l’uomo di Elon Musk in Italia, nei giorni scorsi ha lanciato dei sondaggi su X per bocciare, nemmeno troppo velatamente, l’operato del ministro dell’Interno Matteo. Le domande poste ai suoi follower – chiamarli sondaggi, peraltro privi di valenza statistica, appare effettivamente eccessivo – tendevano a screditare l’operato del ministro dell’Interno e a rilanciare con forza l’ipotesi del ritorno di Matteo Salvini al Viminale.Ma il magnate sudafricano, che in Italia fa sentire la sua voce tramite Stroppa, è molto vicino a Giorgia Meloni, che non perde occasione per rivendicare il suo canale privilegiato.Però, attenzione, la presidente del Consiglio non ha alcuna idea di rimuovere dal suo ruoloper un motivo semplicissimo: se si libera la casella dell’Interno, si riapre il gioco delle nomine e, con Santanchè appesa a un filo, Nordio inviso a una parte della maggioranza, Giorgetti in guerra con il suo stesso partito e Lollobrigida campione di gaffe, la fragile architettura su cui sta in piedi la squadra di governo rischia di crollare.