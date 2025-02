Pg Bono | Sciopero magistrati sacrificio ma un male necessario

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Aderirò allodi domani. Mi farà piacere farlo? Per niente, e so che moltila pensano come me". Così, all'Adnkronos il sostituto procuratore generale di Caltanissetta, Gaetano, alla vigilia dellodeiproclamato dall'Anm per domani contro la riforma della giustizia. "Credo che sia unnon solo per .