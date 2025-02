Ilrestodelcarlino.it - Petizione per le strisce pedonali: "Impossibile attraversare la Reale per raggiungere la fermata del bus"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il traffico della, le auto che sfrecciano a tutte le ore. E un ragazzino di 11 anni che devela strada. Una prospettiva che ha fatto impallidire una famiglia di Camerlona tanto da spingerla a mobilitarsi per ottenere un attraversamento pedonale: e così si è scoperto che il problema di un ragazzino era quello di una comunità, visto che in pochi giorni sono state raccolte oltre cento firme. Succede in un piccolo borgo tra Camerlona e Mezzano: una manciata di abitazioni, un’osteria e alcuni negozi, nei pressi dell’incrocio tra la statale e via Piangipane. "Mio figlio a settembre frequenterà la prima media e al ritorno a casa devela strada dopo essere sceso dall’autobus. Siamo in mezzo a un centro abitato, eppure non ci sono le– dice Sandro Buccelli –.