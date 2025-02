Ilrestodelcarlino.it - Pestati dal branco, la testimonianza choc: “Soli e in fuga nella notte. Era una caccia all’uomo”

Ferrara, 26 febbraio 2025 – “E’ stata una, andavano in giro laa cercare persone da picchiare, prede, cercavano la rissa. Non erano in discoteca ma probabilmente lungo la strada, magari nelle vicinanze del parcheggio Diamanti. Altrimenti li avremmo notati, nel locale abbiamo trascorso una bella serata. Non c’è stato nessuno screzio, zero, nulla”, è ancora sottouno degli studenti universitari, 21 anni, accerchiato e picchiato dal. E’ stato colpito più volte al volto, è scappato per sfuggire a quell’assalto nelle strade insieme ai suoi amici, quattro studenti universitari e un dj. “Se mi avessero preso, sarebbe finita molto peggio”. Un’aggressione senza alcun motivo, è sicuro? “Assolutamente”, risponde. E’ appena uscito da una lezionesua facoltà.