Thesocialpost.it - Pescara, cena al sushi finita male: intossicazione per 60 clienti, sospetta salmonella

Leggi su Thesocialpost.it

Una serata di svago in un ristorante di“all you can eat” nel centro disi è trasformata in un incubo per decine di, colpiti da un’alimentare che ha richiesto cure mediche urgenti. Almeno sessanta persone si sono rivolte al pronto soccorso o alla guardia medica dopo aver manifestato sintomi come febbre alta, forti dolori addominali e disturbi gastrointestinali.IpotesiSecondo le prime analisi dell’azienda sanitaria locale, il problema potrebbe essere legato al consumo di pesce, sia crudo che cotto, servito nel locale. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella di un’infezione da, una delle cause più comuni dialimentare.Indagini in corsoDopo la segnalazione dell’accaduto, il dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha avviato un’indagine per individuare la causa esatta della contaminazione.