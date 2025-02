Dayitalianews.com - Pescara, cena al ristorante di sushi, oltre 50 clienti intossicati: si teme un’infezione da salmonella

Leggi su Dayitalianews.com

Quella che doveva essere una semplicefuori si è trasformata in un incubo per50di undiall you can eat nel centro di. Numerose persone hanno accusato malori dopo aver consumato pesce, sia crudo che cotto, e molte di loro si sono rivolte al pronto soccorso o alla guardia medica per sintomi di intossicazione alimentare. Secondo quanto riportato da Today, le autorità sanitarie stanno ancora conducendo accertamenti epidemiologici e si sospetta che la causa possa essereda.In un primo momento, una dozzina disi è recata al pronto soccorso e alla guardia medica, ma con il passare delle ore il numero di persone colpite da malori è aumentato, superando le 50 unità secondo le prime stime. A seguito di un’ispezione condotta dal servizio veterinario, la Asl ha disposto la chiusura deldiper diverse irregolarità.