Pesante lite a distanza tra Fabrizio Corona e Mario Giordano volano stracci Accuse e parole forti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nuova polemica per. Ma stavolta non c’entra la vicenda Fedez-Ferragni e neppure il suo discusso progetto “Falsissimo”. L’ex re dei paparazzi si è infatti scontrato duramente cone la redazione del programma “Fuori dal Coro”. Tutto è nato quando un inviato della trasmissione di Rete 4 si è recato sotto casa diper porgli delle domande. La reazione dell’imprenditore è stata furiosa, sia sul momento sia sui social, dove ha affidato il suo sfogo a Instagram. Attraverso un lungo post su Instagram,ha denunciato il modo in cui è stato avvicinato: “Quel tal programma di Mediaset, Fuori dal Coro, diretto da quell’incapace di, che fa speciali ‘giornalistici’ sui fuffaguru, oggi pomeriggio mi ha mandato una specie di giornalista pubblicista svuncio ad aggredirmi con la telecamera sotto casa, con la solita tecnica della domanda con la risposta insita, provando a incastrarmi”.