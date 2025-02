Laprimapagina.it - Perugia. San Sisto: il quartiere si trasforma tra rigenerazione e innovazione

Leggi su Laprimapagina.it

Martedì 25 febbraio, il Teatro Brecht di Sanha ospitato un incontro partecipativo dedicato alla cittadinanza, per presentare i progetti di valorizzazione delnell’ambito del programma Agenda Urbana. L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui l’assessore alle infrastrutture Francesco Zuccherini, l’assessore all’ambiente David Grohmann, l’assessore alla transizione digitale Andrea Stafisso, il dirigente Franco Marini, i rappresentanti dello studio Barabani, Alfio Barabani e Cecilia Carrioli, oltre a consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.Un Nuovo Volto per SanL’assessore Zuccherini ha evidenziato l’importanza di Agenda Urbana come strumento strategico di programmazione regionale ed europea, capace di offrire risorse per laurbana.