Perseguita una pensionata di 73 anni poi si introduce in casa sua e ne abusa Nei guai un 33enne straniero | Mi sono innamorato di te… L’episodio nel 2020 a Latina A breve l’apertura del processo

Undi origini francesi andrà acon l’accusa di violenza sessuale e atti persecutori ai ddi una donna di 73. Il tribunale diha accolto la richiesta della Procura, rinviando a giudizio l’imputato, che nel giugnoavrebbe fatto irruzione nell’abitazione dell’anziana, molestandola e costringendola a subire atti sessuali.L’udienza è stata fissata per il 21 gennaio 2026.Un’irruzione choc: la violenza dentrosi è verificato il 21 giugno, nel complesso residenziale Magnolia Park di via dei Volsci a. L’uomo avrebbe raggiunto l’abitazione della vittima scavalcando dal balcone, entrando prima in cucina e poi nel bagno, dove avrebbe aggredito la 73enne, facendola anche cadere a terra.Le carte dell’inchiesta riportano dettagli inquietanti: ilavrebbe detto alla donna di esseredi lei, per poi costringerla a subire atti sessuali.