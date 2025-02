Ilrestodelcarlino.it - Perseguita l’ex compagna. Arrestato un 30enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lunedì notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno tratto in arresto un uomo, straniero,, presunto responsabile dei reati di molestie e atti persecutori, stalking, nei confronti della ex, pure leie straniera. Durante la serata ai Carabinieri è arrivata una segnalazione di un uomo che stava molestandoconvivente nella zona di Sant’Egidio di Cesena. La Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cesena ha inviato immediatamente sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile. I militari, giunti sul luogo indicato, hanno preso contatto con la vittima, la quale, in evidente stato di agitazione, ha riferito che, poco prima, al culmine di una serie di analoghi episodi, protrattisi per diverse settimane e già oggetto di denuncia, era stata avvicinata dal suo ex compagno all’uscita dal luogo di lavoro.