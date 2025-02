Casertanews.it - Perseguita e minaccia l’ex compagna, condannato

Due anni e due mesi di reclusione per I.S., 44enne di Giugliano in Campania finito sotto processo per stalking ai danni dell'ex. È quanto stabilito dal gup Raffaele Coppola del tribunale di Napoli Nord, in sede di rito abbreviato.Secondo la ricostruzione della Procura normanna, il.