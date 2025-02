Juventusnews24.com - Perin o Di Gregorio in porta? Thiago Motta ha scelto: ufficiale la decisione per Juve Empoli di Coppa Italia

di RedazionentusNews24o Diinhaper la sfida valida per i quarti di finale ditrantus edSono ufficiali le scelte die D’Aversa per, il match dell’Allianz Stadium valido per i quarti di finale di.Tra i titolari torna anche Mattia. Come di consueto per le partite di, toccherà all’ex Genoa difendere i pali delladei bianconeri. Turno di riposo per Michele Di.QUOTE– Dopo la bruciante eliminazione in Champions lantus ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato e ha nellaun imnte obiettivo stagionale. Allo Stadium arriva l’per la sfida valida per i quarti di finale. La quota 1X (vittoria o pareggio dellantus nei 90 minuti) è data a 8 invece che a 1.