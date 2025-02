News.robadadonne.it - Perché Timothée Chalamet è stato chiamato “arrogante” dopo il discorso ai SAG Awards

aver ricevuto – a sorpresa – il premio come Miglior attore per la sua interpretazione di Bob Dylan nel film A complete unknown, con cui è in corsa anche per gli Oscar,è salito sul palco per il tradizionaledi ringraziamento;che, tuttavia, non tutti sembrano aver apprezzato, tanto che, soprattutto sui social, sono piovute moltissime critiche sul giovane attore francese, volto di Chanel, tacciato di essere “”. @timhalchalWINS “OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR” FOR A COMPLETE UNKNOWN AT THE SAG#timothee? original sound - K. (fan account) ?aver esordito con un pensiero per la madre, seduta in platea, e aver proseguito con i ringraziamenti di rito verso i colleghi di set e la produzione,ha lasciato da parte finta umiltà e sindrome dell’impostore, per rivelare le proprie ambizioni: “La cosa più elegante da fare sarebbe minimizzare la fatica fatta per interpretare questo ruolo e quanto questo riconoscimento significhi per me – ha detto l’artista – Ma la verità è che mi ha tenuto impegnato per cinque anni e mezzo e che ho messo tutto me stesso nell’interpretare questo impareggiabile artista, Bob Dylan”.