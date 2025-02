Tuttivip.it - “Perché non sono andata in finale, me l’hanno detto”. Il Grande Fratello vuota il sacco con Helena

Dopo il televoto che ha decretato Jessica Morlacchi come prima finalista delPrestes ha mantenuto un atteggiamento sereno, mostrando persino felicità per l’amica. Tuttavia, con il passare delle ore, il suo entusiasmo iniziale ha ceduto il passo a un’inevitabile delusione e a una serie di interrogativi sul risultato della votazione.Parlando con Mattia Fumagalli in giardino,ha espresso perplessità sui voti provenienti dall’estero: “Poi a me è statoche non contavano i voti dall’estero, poi invece mi hanno‘non te lo posso dire’. Conta, non conta, poi non si sa. Non posso dire altro”.Dai dubbi, la modella brasiliana è passata a un momento di sconforto più profondo, sfogandosi in camera con Javier Martinez. “Cos’ho fatto di sbagliato per non essere finalista? Non so, avrò fatto qualcosa forse.