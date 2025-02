Gravidanzaonline.it - “Perché mio figlio è diventato manesco?”

Leggi su Gravidanzaonline.it

Salve dottoressa, le scrivonon so da dove sia venuto fuori questo comportamento, ma miodi due anni è. Se non riesce a ottenere quello che vuole picchia sia me che il papà, e capita anche che succeda quando gioca con bambini coetanei.fa così e come faccio a farlo smettere? La ringrazio per la risposta.L'articolo “mio?” proviene da GravidanzaOnLine.