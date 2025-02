Formiche.net - Perché il futuro dei Five Eyes è una chance per l’Italia. Il commento di Mayer

Secondo il Financial Times, Peter Navarro, uno dei più stretti consiglieri del presidente americano Donald Trump, avrebbe spinto per espellere il Canada dai, la storica e ristretta alleanza tra i servizi segreti (creata per la difesa del mondo libero) composta da Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda. L’interessato ha bollato la ricostruzione del giornale come “una cosa assurda”, spiegando che l’amministrazione non metterà “mai e poi mai a rischio la sicurezza nazionale con alleati come il Canada.La posizione geostrategica del Canada, che ha attualmente la presidenza del G7 ma che Trump sogna di far diventare presto il 51° Stato degli Stati Uniti, è di tale rilevanza globale che l’ipotesi di esclusione daiha aperto una vivace discussione all’interno della nuova amministrazione americana, sia al dipartimento di Stato sia al Pentagono.