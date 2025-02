Fanpage.it - Perché ho scelto di fare volontariato in canile e come ho scoperto che lì dentro non c’è solo dolore ma tanta amicizia

Leggi su Fanpage.it

tanti pensavo che entrare in unavrebbe significato per me vivere un'esperienza importante ma che potesse causarminel vedere i cani abbandonati senza una famiglia o una persona di riferimento. In realtà hoche dedicare loro del tempo significa creare dei veri e propri rapporti die scoprire che non c'èin certi rifugi ma vere e proprie occasioni di stringere legami tra cani e persone.