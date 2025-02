Ilrestodelcarlino.it - Perché gli uomini hanno bisogno delle religioni?

Cesenatico ospita un incontro della rassegna dedicata a temi di carattere storico, scientifico e archeologico. L’appuntamento è domani sera, alle 20.45, nel salone del Circolo Arci Borella, dove l’archeologo Alessandro Gusella tratterà il tema "Le tremonoteiste". Lo studioso introdurrà l’argomento partendo dal presupposto che è normale vedere leche a voltemolti punti in comune. "Che noi crediamo in Dio dice Gusella , Allah o Jahve, negli insegnamenti del Buddha, negli spiriti della natura come gli indios o in Ganesh, il dio indù con la testa di elefante, facciamo comunque parte della grande famiglia di oltre 5 miliardi di persone che ha fede in almeno un dio". Nel corso della serata si cercherà di capire perchè le persone abbianodi un dio o di una religione, di alcune domande comuni che si pongono le donne e glidi tutto il mondo, per cercar di capire chi ci ha creato e dove andiamo a finire quando moriamo.