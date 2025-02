Lanazione.it - Per sopravvivere bisogna essere carini: pochi soldi destinati agli animali “brutti”, i fondi vanno alle specie più popolari

Firenze, 26 febbraio 2025 – Per. Non è proprio una situazione inclusiva quella che emerge da uno studio internazionale – il primo di questo genere, pubblicato sulla rivista scientifica Pnas, a cura delle Università di Hong Kong e Firenze – sulla biodiversità e la conservazione delle. Cosa emerge dalla ricerca? Che i finanziamenti mondiali per la conservazione della biodiversità animale e vegetale sono indirizzati solo a un piccolo numero di grandi, mentre quasi il 94% dellea diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno. Ad attirare più attenzione sono glipiù iconici, come gli elefanti o le tartarughe marine. A spese però difondamentali per il funzionamento degli ecosistemi, tra cui anfibi, invertebrati, piante, funghi.