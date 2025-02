Pentathlon moderno World Cup 2025 | a Il Cairo i quattro azzurri centrano la qualificazione

Leggi su Sportface.it

Dopo l’inizio di ieri in campo femminile, anche al maschile è iniziata la stagione dicon la prima tappa diCupnella capitale egiziana de Il. Si tratta di una prova a suo modo storica, dal momento che è la prima dall’introduzione del nuovo regolamento, che prevede l’obstacle race al posto della tradizionale parte di equitazione. Il miglior punteggio nella fase diè del francese Ugo Fleurot, che ha vinto il gruppo B con 1546 punti totali dopo le prove di scherma, nuoto, obstacle e laser run, tre in più del connazionale Leo Bories (1543, inserito nel gruppo A). Terzo punteggio, 1540, a pari merito per altri due transalpini, Mathis Rochat e Valentin Belaud. Domani con il seeding round si definirà il quadro delle gare ad eliminazione di scherma, che presentano un nuovo format per semifinali e finale.