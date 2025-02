Oasport.it - Pentathlon, i 4 azzurri avanzano tutti alle semifinali della tappa del Cairo della World Cup

Anche il comparto maschile dell’’Italia centra la semifinaledi Il(Egitto) valevole per laCup dimoderno 2025. Matteo Cicinelli (Carabinieri), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Daniele Colasanti (Fiamme Oro) e Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) hanno infattisuperato le qualificazioni e hanno staccato il pass per le.Negli impianti dell’American Universitycapitale egiziana i nostri quattro portacolori hanno messo in mostra prestazioni di alto livello. Nel Gruppo A Roberto Micheli ha totalizzato 1513 punti, Matteo Bovenzi a 1506. Passando al Gruppo “B”, invece, Daniele Colasanti ha concluso con 1500 punti, mentre Matteo Cicinelli ne ha centrati 1492.Nel corso del pomeriggio, inoltre, le azzurre qualificate per le, Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), Aurora Tognetti (Carabinieri) e Valentina Martinescu (JuniorAsti), si sono cimentate nel nuoto formatscherma, ovvero il Seeding Round valido pere finali.