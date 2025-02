Terzotemponapoli.com - Pensosi: ”Napoli-Inter? Match non decisivo per lo Scudetto che è un discorso aperto a più squadre”

Ilsubisce una grande sconfitta a Como e l’riesce a superarlo, solo un punto, ma quest’anno si è nettamente consapevoli che il campionato non è sui generis dell’anno scorso, con una capolista che fugge a grande distanza di punti.Il gioco del calcio è bello per questo, è più che emozionante, e fatto di gioco e soprattutto di anima, conta sicuramente la tecnica, ma del resto lo spogliatoio e il gruppo sono i primi a fare la differenza.Sabato sarà un grande, dueprorompenti, che si daranno tanto filo da torcere, perché sicuramente al Maradona, sul manto erboso e davanti ad grande ed atteso pubblico, la vittoria è una grande impresa, soprattutto per fare una bella figura con i propri tifosi.Giovanni Padalino, giornalista, havistato il Direttore sportivo Ilariosul bigche si disputerà sabato allo Stadio Maradona tra ile l’