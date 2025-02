.com - Pensioni 2025 e Opzione donna: allarme INPS, divario di genere sempre più alto

Leggi su .com

Ildinel mercato del lavoro italiano continua a rappresentare una sfida significativa, con le donne che affrontano disparità sia in termini di retribuzione che di opportunità occupazionali. Queste disuguaglianze si riflettono anche nelle, dove le donne ricevono importi sensibilmente inferiori rispetto ai colleghi uomini., Disparità Retributive tra Uomini e Donne: i datiSecondo il “Rendiconto di2024” dell’, le donne in Italia percepiscono stipendi mediamente inferiori del 20% rispetto agli uomini. Questa differenza varia a seconda del settore:Attività manifatturiere: 20%Commercio: 23,7%Servizi di alloggio e ristorazione: 16,3%Attività finanziarie, assicurative e servizi alle imprese: 32,1%Queste cifre evidenziano come, nonostante i progressi in ambito educativo, le donne continuino a guadagnare meno degli uomini in quasi tutti i settori economici.