’Pensieri d’artista’ è un libro In omaggio per i nostri lettori le interviste a pittori e scultori

La Spezia, 26 febbraio 2025 – Tutto è cominciato con una suggestione sbocciata davanti ad un caffè. Come spesso accade. Una chiacchierata con il maestro Francesco Vaccarone, profondamente e storicamente legato ai giornalisti de La Nazione. Uno di casa, per tutti noi. Tra una battuta sarcastica e l’altra, ha preso corpo l’idea di un’intervista un po’ diversa dal solito. Qualcosa che andasse oltre lo steccato dell’autoreferenzialità. “Gli artisti sono troppo egocentrici – se la rideva Vaccarone –. Sono noiosi. Parlano solo della loro arte, cioè di loro stessi. Venite a trovarmi, nello studio, in mezzo ai miei quadri, alle cornici, ai colori. E proviamo a parlare di qualcosa che non siano i miei lavori e il mio linguaggio”. Insomma, tutto è partito con una sfida, raccolta sul campo dalla nostra Chiara Tenca.