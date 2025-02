Juventusnews24.com - Pellegatti critico: «Grandi ex come Del Piero allontanati senza scrupoli dalle società. Ecco cosa penso»

di Redazione JuventusNews24ha detto la sua sui simboli e bandiere delleitaliane fuoridirigenze: il commento anche su DelA Scommesse.io, Carloha parlato anche di Juve e Del. Il suo commento.– «Basti pensare a clubil Milan, che per anni ha avuto Maldinipunto di riferimento sia in campo che in dirigenza, salvo poi allontanarlotroppi, da una proprietà più attenta ai numeri che alla storia, non riconoscendogli di aver ricostruito e riportato il club al successo. C’è innegabilmente la sua firma sulla vittoria dello scudetto del 2020-21, 11 anni dopo l’ultima gioia rossonera. Oppure alla Juventus, che non ha mai trovato un ruolo per Del, nonostante sia una delle sue icone piùe si sia visto chiudere le porte delladopo l’addio al calcio, in seguito a un rapporto raffreddato dalla gestione Agnelli».