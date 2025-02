Unlimitednews.it - Pecoraro “Le istituzioni si impegnino a tutelare la biodiversità”

ROMA (ITALPRESS) – É in corso a Roma, presso la sede della FAO, la Conferenza Mondiale sulla(COP16), un evento di rilevanza globale “che riprende il percorso purtroppo fallito in Colombia per la tutela della ricchezza naturale del pianeta. Tuttavia, nonostante l’importanza strategica del tema, l’Italia assiste a un preoccupante silenzio da parte del Governo, del Parlamento e delle principali forze politiche”. A denunciarlo è AlfonsoScanio, presidente della Fondazione UniVerde e già ministro dell’Ambiente, che ha presenziato alla protesta dei giovani attivisti per il clima di fronte al palazzo della FAO e che sottolinea “l’assenza di un impegno concreto da parte delleitaliane, proprio in un Paese che tre anni fa ha inserito la tutela dellatra i principi fondamentali della Costituzione”.