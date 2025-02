Isaechia.it - Pechino Express 12, Giaele De Donà e Ivana Mrazova confessano: “Ci siamo conosciute al Gf Vip ma non pensavamo che…”

Sta per tornare l’adrenalina e l’emozione di, il celebre reality show di Sky Original, realizzato da Banijay Italia, che vedrà protagoniste nove coppie di concorrenti alle prese con un viaggio avventuroso tra Oriente e Filippine, fino al gran finale in Nepal. La nuova edizione prenderà il via giovedì 6 marzo alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW. A contendersi la vittoria finale ci saranno:Le #Atlantiche:Mrázová eDeI #Magici: Jey e Checco LilloLe #Sorelle: Samanta e Debora TogniGli #Estetici: Giulio Berruti e Nicolò MalteseI #Duri: Jury Chechi e Antonio RossiI #Creativi: Virna Toppi e Nicola Del FreoGli #Ironici: Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica CambaI #Grintosi: Dolcenera e Gigi CampanileI #Determinati: Nathalie Guetta e Vito BucciOgni coppia metterà alla prova il proprio spirito di adattamento, tra lunghe camminate, prove di resistenza e il supporto delle popolazioni locali per sopravvivere con risorse limitate.