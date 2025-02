Ilrestodelcarlino.it - Pd, manovre vista congresso. Ma la ricucitura è in salita

Nel Pd partono le. In attesa di domani, quando la Direzione nazionale scioglierà la riserva sulla finestra di date (si vocifera sarà da aprile a giugno), le anime del partito sono già in movimento. Dopo il passo avanti del vicesegretario provinciale Pd Matteo Meogrossi (vicino al deputato Andrea De Maria), anche la segretaria dem Federica Mazzoni al Carlino ha fatto sapere di essere pronta al bis, con "tutta la motivazione per rilanciare il partito" e tante iniziative organizzate nelle prossime settimane. Una disponibilità che, di fatto, ha compattato la neonata ’Area progressista’ vicina a Matteo Lepore e alla segretaria Elly Schlein, che proprio in questi giorni si sta strutturando. Il coordinatore è l’ex consigliere regionale Antonio Mumolo e presto verranno definiti i referenti delle aree tematiche più ’calde’.