‘Pazzi di dolci’ Ida di Filippo e Tommaso Foglia | Dietro un dolce c’è di più

Dal 20 febbraio su Food Network (Canale 33), ogni giovedì alle 22, va in onda una nuova puntata di Pazzi di Dolci con Ida di. Un vero e proprio tour gastronomico: la strana coppia girerà in lungo e in largo l’Italia alla scoperta dei sapori e delle tradizioni dolciarie nostrane e delle pasticcerie più amate dalle famiglie italiane. Il giudice di Bake off Italia, pastry chef dal cuore tenero e irresistibile, e Ida Di, volto di Casa a prima vista nonché la consulente immobiliare più golosa d’Italia, saranno dunque protagonisti di un viaggio unico che li porterà a Bisceglie, Potenza, Tarquinia, Orbetello, Rionero in Vulture (provincia di Potenza) e Roma.«È stato un viaggio molto coinvolgente, interessante, anche sorprendente in alcuni casi. – ci dice– Ti faccio l’esempio proprio di Tarquinia, che conoscevo da prima del programma: scoprire attività nate da incontri casuali, da amicizie, è bello.