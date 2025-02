Bergamonews.it - Paura al palazzo Aler: “Fiamme partite da un’auto, evacuati 25 residenti”

Verdellino. Solo il tempestivo interventi dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Venticinquein Corso Asia sono statidai loro appartamenti nella notte tra martedì 25 e 26 febbraio, in quanto interessati da un incendio scaturito nel condominio.L’allarme è scattato intorno all’1,30. “Due ore di lavoro intenso per domare lee riportare in sicurezza lo stabile – scrive sui social il sindaco di Verdellino Silvano Zanoli -. Il tutto apparentemente causato dall’incendio dimobile parcheggiata nel corsello. Diversi bimbi assistiti dalla Croce Rossa durante le ore di attesa. Convocato immediatamente anche il gruppo di protezione civile che prontamente è intervenuto delimitando le zone pericolose non più accessibili. Ingenti i danni al condominio di proprietàe fortunatamente nessuna conseguenza per i condomini”.