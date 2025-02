Ilgiorno.it - Patto tra Regione e Comune. Tribunale ed ex Stalloni. Via libera allo scambio

Leggi su Ilgiorno.it

CREMA (Cremona), c’è l’accordo.Lombardia si sono accordate per un comodato d’uso gratuito dei due luoghi. Alviene data la possibilità di aprire gli ex, parco verde praticamente in centro città, mentre lapotrà utilizzare il, dove probabilmente saranno sistemati servizi dell’ospedale maggiore, che sta di fianco. Così, dopo vari anni e numerosi tentativi di quadratura del cerchio, finalmente entrambi i siti torneranno a vivere pienamente e a entrare nella disponibilità della città. E dietro l’angolo c’è anche l’ipotesi di cessione definitiva dei sue siti. "Lombardia ci ha comunicato – riferisce il sindaco Fabio Bergamaschi – di essere pronta ad approvare un accordo tra due luoghi strategici: gli ex, attualmente di proprietà diLombardia e l’ex, di proprietà deldi Crema.