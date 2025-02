Oasport.it - Pattinaggio di figura: Tali-Lafornara dominano la rhythm dance e prenotano l’oro ai Mondiali Junior 2025

Noemi-Noahda urlo nellavalida per i Campionatididi, rassegna in scena questa settimana sul ghiaccio della Fonix Arena di Debrecen, in Ungheria. Gli azzurrini infatti hanno chiuso il programma più breve al primo posto, mettendo una seria ipoteca su un titolo che sarebbe storico per i nostri colori.Gli atleti seguiti dal team capitano da Valter Rizzo hanno dimostrato una superiorità schiacciante sulla concorrenza, raccogliendo il miglior riscontro sia sotto il profilo tecnico che nelle components. Ottimo in tal senso il pattern di danza obbligata, chiamato di livello 4 e di livello 3, così come i twizzles (livello 4), la serie di passi sulla midline (livello 2-3) e, infine, il sollevamento rotazionale. Raggiungendo inoltre valutazioni sopra l’8 in “Composition” e ben difendendosi nelle altre due voci, i vincitori del circuitoGrand Prix hanno migliorato in maniera esponenziale il loro primato personale, arrivando a quota 70.