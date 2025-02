Sport.quotidiano.net - Pattinaggio corsa. Elizabeth Massa (Forlì Roller) d’argento indoor

Fine settimana decisamente positivo per ladi. A Lugo, nel campionato interprovinciale diartistico, le ragazze debuttanti si sono rivelate in grande spolvero e sono salite sul podio. Ai campionati regionali di Riccione per i Gruppi Spettacolo, il Quartetto è arrivato 3° al debutto e il Piccolo Gruppo 2°: in entrambi i casi è arrivata anche la qualificazione ai prossimi campionati italiani. A Pescara, nei campionati italiani disu pista, è arrivata una medagliaper(foto) sulla distanza dei 3000 metri. Da non dimenticare inoltre il positivo risultato al Trofeo Internazionale di Roma (fine gennaio) delle ragazze del gruppo Solo Dance: due ottimi secondi posti.