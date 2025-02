Lanazione.it - Pasticceria Valecchi vanto del Mugello: conquista la Frusta d’Oro

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 febbraio 2025 – Il Caffèdi Borgo San Lorenzo si conferma eccellenza edele della Toscana. Hato infatti per il secondo anno la, massimo riconoscimento per la Qualità, nell’ambito dei Campionati Nazionali della Federazione Internazionale di, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC), un appuntamento unico nel suo genere che dal 23 al 26 febbraio ha trasformato la Fiera del Tirreno CT in un palcoscenico di eccellenza nell’arte dolciaria. “La Federazione dà la possibilità ad ogni suo associato di poter partecipare al Concorso della Qualità – spiega il pasticcere Francesco Belli -. Un premio che guarda sia alla qualità dei prodotti, sia alla qualità dei laboratori, sia alla qualità del punto vendita: quindi viene analizzato l’insieme e un’attività viene premiata in base a quello che dimostra di saper fare e all’immagine che dà di se stessa.