Passioni Festival, sale l’attesa per Paolo Ruffini

Arezzo, 26 febbraio 2025 – Il, nella sua versione invernale, si prepara ad accogliere. Giovedì 27 febbraio, alle ore 18.00 al Circolo Aurora, il regista, attore e produttore livornese sarà ospite delper presentare il suo ultimo libro “Benito, presente!”, edito da Baldini+Castoldi. La kermesse culturale aretina torna quindi a far parlare di sé anche “fuori stagione”, con un evento speciale in collaborazione con La Feltrinelli Point di Arezzo. L’incontro con, ad ingresso gratuito, sarà moderato dai giornalisti Chiara Calcagno e Nicola Brandini. La presentazione si svolgerà all’interno del Circolo Aurora e, al termine, è previsto un piccolo brindisi per tutti i partecipanti.è un artista poliedrico, che ha saputo spaziare tra cinema, televisione e teatro.