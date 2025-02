Oasport.it - Passione, Tecnica e Talento: La Visione di Lorenzo Magri

Leggi su Oasport.it

Questa settimana Ginnasticomania si sposta sul ghiaccio: a tu per tu con, allenatore tecnico e coreografico di pattinaggio di figura, coach di tanti campioni olimpionici tra cui l’azzurro Daniel Grassl. Ai microfoni di Chiara Sani,ci racconta il suo percorso, i suoi sogni e le sue esperienze di allenatore, che da anni lo stanno portando in giro per il mondo, dagli Stati Uniti alla Svizzera