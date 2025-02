Panorama.it - Passione e scintille sul palco: il video di Will Smith e India Martínez infiamma il web

Leggi su Panorama.it

Uno sguardo profondo, un abbraccio intenso e un’interpretazione carica di emozione. Ildella performance die della cantante spagnolasta facendo il giro del web, scatenando un acceso dibattito tra fan e critici. Il duetto sulle note di First Love, brano pubblicato proprio il giorno di San Valentino, ha conquistato milioni di visualizzazioni in poche ore, ma non solo per la loro sintonia artistica.Durante l’esibizione, i due artisti si sono lasciati completamente trasportare dalla musica, scambiandosi gesti affettuosi, abbracci e sguardi complici che hanno alimentato il gossip. Alcuni spettatori sono convinti di aver colto persino un bacio tra i due, rendendo il confine tra spettacolo e realtà sempre più sfumato.Il pubblico si è diviso: c’è chi ha esaltato l’intensità del momento come pura espressione artistica e chi, invece, ha trovato certe manifestazioni di affetto un po’ eccessive.