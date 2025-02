Ilrestodelcarlino.it - Parte l’appello: "Cercasi opere di Fulvio Santini"

sconosciute di Fuffi. Non è una battuta,è serio e ha un nobile scopo, e a farlo è Giuliano, figlio dell’artista Fuffi, al secolo. Tutto nasce dal fatto che è in corso la redazione di un catalogo delledel ‘poeta del ferro’. "Per il catalogo che sto realizzando – spiega– mi trovo ancora nella fase di raccolta dati: foto dei lavori, documentazione biografica e materiale vario. Ma purtroppo non esiste un elenco delleche lui ha dato via (quasi tutte in regalo, qualcuna acquistata), per cui in alcuni casi abbiamo delle indicazioni o dei ricordi risalenti a 70 anni fa, in altri casi ignoriamo del tutto dove siano e chi le abbia"., classe 1918, dopo una vita a stretto contatto col ferro, prima come fabbro e poi come docente di laboratorio dei metalli all’istituto d’arte, muore nel 1988.