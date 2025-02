Lanazione.it - Parte la mostra ’Donne alle Terme’

La giornata della donna si celebra l’8 marzo, ma per la Bibliocoop della sezione soci Valdinievole parlare e occuparsi della donna per un solo giorno l’anno è riduttivo. "La donna ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella vita, nella storia dell’umanità – scrivono i soci valdinievolini –. La storiografia ufficiale ha sempre dimenticato le donne, anzi, probabilmente volutamente tralasciate. Anche nella narrazione della storia della nostra vallata e delle terme si assiste a questo fenomeno". La, organizzata quest’anno dalla Sezione Soci Coop Valdinievole, la cui inaugurazione è in programma sabato 1 marzo ore 16.30 presso la Sala soci Coop Valdinievole al Centro Commerciale Montecatini, vuole invece offrire una testimonianza della presenza femminileTerme nel duplice ruolo di lavoratrice e curista ed in diverse epoche.