Inter-news.it - Parolo: «Napoli non domina le partite. Inter prima nelle statistiche»

esprime le sue prime opinioni riguardo la sfida tra, ne ha parlato dagli studi di DAZN facendo poi riferimento a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.LOTTA SCUDETTO – Marcoha parlato così dello scontro diretto al vertice: «Ilha undici giocatori forti e forse nei cambi no, infatti Conte ha dovuto cambiare anche modulo per riadattare la squadra. Le certezze che avevano portato ila costruire un bel calcio propositivo, sono cambiate mancando anche un giocatore come Neres, che era il sostituto di Kvaratskhelia. Nei numeri ilnon ha maito le. L’, invece, èin tutte leoffensive, crea e ti porta soluzioni ofensive. Ilanche contro il Como a livello di sostanza ha portato poco». Lautaro Martinez ritrova Lukaku, ancora da avversariTRA ATTACANTI –esprime così la sua opinione riguardo la sfida a distanza tra i due attaccanti: «Al momento non c’è un grosso paragone tra Lautaro Martinez e Lukaku, non c’è proprio paragone.