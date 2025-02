Liberoquotidiano.it - Parenzo, sconcerto in diretta: "Fermi fermi fermi, è crollato", scena grottesca | Video

Resta interdetto anche David, padrone di casa a L'aria che tira, su La7. In studio sono ospiti Gilda Sportiello, deputata del Movimento 5 Stelle, la giornalista Angela Azzaro, lo spin doctor Luigi Crespi e il deputato della Lega ed economista Alberto Bagnai. Si sta parlando dell'ormai famigerato-fake su Gaza realizzato con l'Intelligenza artificiale e condiviso sui social dal presidente americano Donald Trump, per illustrare tra il serio e il faceto il futuro del Medio Oriente. Una scintillante, sgargiante GazaLand stile Las Vegas, tutto serate mondane, lustrini, piscine, cocktail e divertimento. Un Paradiso in tessa, secondo il capo della Casa Bianca, con il "piccolo" dettaglio della totale eliminazione dell'elemento palestinese. Gli attuali abitanti della Striscia, infatti, dovrebbero venire sgomberati e trasferiti nei Paesi confinanti, dall'Egitto alla Giordania.